ملف "قضية كنو" ينتقل إلى غرفة فض المنازعات

قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم إحالة نسخة من ملف قضية محمد كنو لاعب نادي الهلال إلى غرفة فض المنازعات.

وأصدرت لجنة الاحتراف بيانًا صحفيًا مطولًا أكدت خلاله أن الملف الذي سيقدم إلى لجنة فض المنازعات يشمل الإفادات وجلسات الاستماع، وكافة متعلقات القضية، حفاظًا على سلامة الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص النوعي.

وتأتي هذه الخطوة حرصًا من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى لا يتم معاقبة أي طرف مخالف على ذات الفعل مرتين.

وفي بيانها، أكدت لجنة الاحتراف أنها عقدت سبع جلسات استماع لكافة الأطراف وعدة اجتماعات، وتبقى لها اجتماع أخير مع محمد كنو للاستيضاح عن بعض المستندات التي ظهرت أثناء مشاركته الدولية.

ومن المنتظر أن تدرس لجنة فض المنازعات ملف القضية بالكامل، وفق اختصاصها بالنظر في المنازعات التعاقدية، وإيقاع العقوبات الرياضية استنادًا إلى النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبعد دراسة الوضع، ستباشر لجنة الاحتراف إجراءاتها وفقًا لاختصاصها العام في النظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين في اللوائح، واتخاذ القرارات بشأنها.

قضية كنو بدأت عندما أعلن نادي الهلال عن تمديد عقد اللاعب، الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحينها كشف نادي النصر أنه حصل على توقيع الدولي السعودي.

بيان صحفي مشترك من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغرفة فض المنازعات. 🔽

🔗-https://t.co/c7OOwk62wU pic.twitter.com/urXO1urKW8 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 16, 2022

النصر وقع مع كنو على أساس أن اللاعب دخل الفترة الحرة للتفاوض في يناير الماضي، لكن تمديد اللاعب مع الهلال جعل القضية تشتعل.

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