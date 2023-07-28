تحفظات على طبيعة الملعب

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب الملعب الذي سيستضيف الكلاسيكو الودي بين ريال مدريد وبرشلونة.

لماذا لا يفكرون في السلامة الجسدية للاعبين؟ كانت هذه رسالة الصحفي رودولفو لانديروس قبل 5 ساعات من ربع نهائي الكونكاكاف حول ملعب " AT&T" الواقع في ولاية تكساس الأمريكية.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن المشكلة تكمن في ممارسة شائعة في اتحاد كرة القدم الأمريكي، باستبدال العشب الطبيعي بآخر صناعي لتحسين نتائج الفرق وتقليل الإنفاق.

ووفقًا للمسؤولين عن رعاية المرافق هناك فإن العشب الصناعي بمقاومة ومتانة أكبر في البرد، كما أنه يوفر سطحًا أكثر ثباتًا مما يقلل من فرص الإصابة ويحسن أداء الرياضيين.

ويتم لف العشب وتخزينه في أحشاء الملعب بسبب إقامة بعض المناسبات الأخرى عليه مثل الحفلات الموسيقية.

ملعب الكلاسيكو الودي الذي يستضيف معظم مباريات كرة القدم في ولاية تكساس، يتمتع بأرضية قابلة للطي، لذلك يتم تثبيت العشب الطبيعي لممارسة الرياضة بأعلى مستوى ممكن مع وضع بعض المواد الاصطناعية المظهر لكن الإحساس مختلف تمامًا عن باقي الملاعب الأخرى، حيث يعتبر طلاء الملعب أكثر من العشب المثبت نفسه.

طبيعة العشب أثرت بشكل كبير على اللاعبين في العديد من المباريات السابقة في كأس كونكاكاف والدوري الأمريكي، وقد يلقي بظلاله كذلك في الكلاسيكو مما يهدد سلامة نجوم الفريقين قبل بداية الموسم.

جدير بالذكر أن مباراة ريال وبرشلونة القادمة ستقام يوم 30 يوليو الجاري في الولايات المتحدة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.