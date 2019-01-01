ملعب "السويس" يقترب من استضافة مباريات الإسماعيلي

ستاد الإسماعيلية سيتم إغلاقه يوم 20 فبراير الجاري استعدادًا لأمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إدارة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يتجه إلى خوض مباريات الفريق على ملعب "السويس".

وكان استاد الإسماعيلية قد تم اختياره ضمن ملاعب كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابًا رسميًا لإدارة الإسماعيلي بغلق الملعب من 20 فبراير الجاري.

وأشارت التقارير أن مجلس إدارة الدراويش يفكر في خوض الفريق مبارياته في الدوري المصري على ملعب "السويس" كأقرب الملاعب.

وكانت مصر قد فازت بحق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، حيث حصلت بلاد الفراعنة على 16 صوتًا.

إقرأ أيضًا - أهلي جدة يحدد ملعب مباراته أمام بيرسبوليس الإيراني

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية لملاعب النسخة المقبلة من كأس الأمم.