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الدوري المصري الممتاز

ملعب "السويس" يقترب من استضافة مباريات الإسماعيلي

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Goal - mahmoud maher
ستاد الإسماعيلية سيتم إغلاقه يوم 20 فبراير الجاري استعدادًا لأمم إفريقيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إدارة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، يتجه إلى خوض مباريات الفريق على ملعب "السويس".

وكان استاد الإسماعيلية قد تم اختياره ضمن ملاعب كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن وزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابًا رسميًا لإدارة الإسماعيلي بغلق الملعب من 20 فبراير الجاري.

وأشارت التقارير أن مجلس إدارة الدراويش يفكر في خوض الفريق مبارياته في الدوري المصري على ملعب "السويس" كأقرب الملاعب.

وكانت مصر قد فازت بحق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، حيث حصلت بلاد الفراعنة على 16 صوتًا.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية لملاعب النسخة المقبلة من كأس الأمم.

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