مكتشف ميسي: أنصح بارتوميو بعدم ضم جريزمان

ما هو رأي ريكساش في ضم جريزمان لبرشلونة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

طلب كارليوس ريكساش، لاعب برشلونة السابق ومكتشف ليونيل ميسي، من إدارة النادي الكتالوني عدم التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.

كادينا سير أكدت أنّ برشلونة تفاوض مع جريزمان في نوفمبر الماضي ووقع معه على عقود انضمامه في مارس مما يهدد الفريق الكتالوني بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال ريكساش في تصريحات لراديو كتالونيا: "الرئيس بارتوميو لم يطلب رأيي في الصفقة ولكن لو سألني سأنصحه بألا يتعاقد مع جريزمان".

وأوضح: "كنت منزعجًا للغاية من مقطع الفيديو الذي نشره الصيف الماضي كما أننا لو فكرنا في دوره بالملعب سنجده يقوم بوظيفة ليونيل ميسي وهذه النوعية من اللاعبين لا تناسب الفريق".

حسنًا.. وصلنا إلى نهاية الطريق 🙌



⭕️ توتنهام 🆚 ليفربول

📍 مدريد

🏟️ ملعب واندا ميتروبوليتانو

🏆 نهائي دوري أبطال أوروبا

⏱️ 22.00 (بتوقيت مكة المكرمة)



بطل جديد سيحمل ذات الأذنين بعد سيطرة ريال مدريد على اللقب 3 سنوات.. فمن سيكون؟ 🔥 pic.twitter.com/OI9jub8VDw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وحول الهزيمة من ليفربول والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علّق: "الجميع يلوم إيرنستو فالفيردي لأنّ المدرب دائمًا الملام وقت الخسارة، ولكن رأيي أن اللاعبين أخطأوا أيضًا".

واختتم: "كل لاعب مسؤول داخل الملعب، لقد كنت لاعبًا من قبل وحينما أخسر ألوم نفسي وزملائي وكذلك في الفوز نحتفل سويًا".

وكان جمهور "كامب نو" قد أطلق صيحات استهجان ضد جريزمان في آخر زيارة له مع أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل الماضي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.