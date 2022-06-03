مكتشف مبابي مديرًا لمشروع باريس سان جيرمان الجديد

لويس كامبوس أول انتدابات باريس سان جيرمان في الصيف

يعمل باريس سان جيرمان على تغييرات جوهرية في هيكله التنظيمي، كما أكد رئيس النادي ناصر الخليفي منذ أيام قليلة خلال تصريحاته بعد تجديد تعاقد النادي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

باريس سان جيرمان تمكن من الحفاظ على خدمات نجمه لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي في صيف 2025، بعد منافسة شرسة مع ريال مدريد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات مبابي في صفقة انتقال حر.

لويس كامبوس القطعة الجديدة في مشروع باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان أتم تعاقده مع لويس كامبوس مدير كرة القدم البرتغالي، من أجل تولى مهمة المدير الرياضي بالنادي الفرنسي خلفًا للمدير الرياضي ليوناردو أراوجو الذي من المقرر أن تنهي فترته داخل حديقة الأمراء.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أوضحت أن لويس كامبوس وقع على عقود عمله الجديد في باريس سان جيرمان في إنتظار الإعلان الرسمي عن توليه مسؤولية تنظيم البيت الباريسي خلال الأيام القادمة.

وأشار التقرير أن كامبوس وقع على عقد يربطه بإدارة الملفات الداخلية في باريس سان جيرمان لمدة ثلاث سنوات قادمة.

كامبوس عمل من قبل في الدوري الفرنسي، كمدير رياضي لكل من موناكو وليل، خلال الست سنوات الماضية.

المدير الرياضي البالغ من العمر 57 عامًا ستكون مهمته الأساسية، معالجة الهيكيل التنظيمي في باريس، بالإضافة لأكتشاف المواهب، سياساعده في مهمته المدير الرياضي الحالي للدوري القطري أنتيرو هنريكي بعد فترة قضاها في باريس من 2017 إلى 2019.

اقرأ أيضًا..

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

سانتوش يكشف سر ظهور رونالدو كبديل أمام إسبانيا