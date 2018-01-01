مكالمة هاتفية بين وودوارد ونجوم الفريق.. صحيفة ميرور تكشف كواليس إقالة مورينيو

كيف تخلص مانشستر يونايتد من كابوس مورينيو.. ميرور تجيب

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت صحيفة الميرور البريطانية كواليس إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي تم منتصف الأسبوع الماضي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان مانشستر يونايتد قد أقال جوزيه مورينيو من تدريب الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف، وعينت أولي جانر سولشاير خلفًا له.

وبخصوص ذلك، كشفت صحيفة ميرور آخر الأحداث التي وقعت قبل إعلان مانشستر يونايتد إقالة جوزيه مورينيو بشكل رسمي أمام وسائل الإعلام.

وتزعم صحيفة صن داي تايمز أن أحد أبرز اللاعبين في مانشستر يونايتد هو من اتصل بوودوارد، وأخبره أن الفريق أصبح مستاءً من توجد مورينيو على عارضته الفنية.

وكان مورينيو متوجهًا إلى كارينجتون من أجل الاجتماع مع وودارد لمناقشة خطة سوق الانتقالات الشتوية، إلا أنه تفاجأ أن الاجتماع قد أقيم من أجل إقالته وحصوله على الشرط الجزائي الموجود في العقد والمقدر بحوالي 26 مليون يورو.

يذكر أن جوزيه مورينيو قد دخل في مشاكل مع عدد من لاعبي الفريق، وجاء على رأسهم أليكسيس سانشيز وبول بوجبا، الأمر الذي فشل السبيشيال وان في احتوائه ليهوي به إلى الإقالة في النهاية.