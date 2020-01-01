مكالمة هاتفية واستبعاد .. كواليس تخلص كومان من سواريز

اللاعب كان على وشك البقاء بعد فشل انتقاله ليوفنتوس

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس، الأربعاء، عن رحيل نجمه الأوروجوياني لويس سواريز، إلى نظيره أتلتيكو مدريد، بعد سلسلة طويلة من الجدل.

سواريز كان على وشك الانضمام ليوفنتوس، ولكن صعوبة حصوله على الجنسية الإيطالية، تسببت في تغيير وجهته تماماً.

الصفقة وصلت قيمتها إلى 6 مليون يورو فقط، حيث أراد برشلونة التخلص من اللاعب لأسباب رياضية واقتصادية.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن كافة التفاصيل لرحيل سواريز، وتواصله مع المدرب رونالد كومان بخصوص هذا الشأن خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت أن كومان كان واضحاً مع سواريز منذ اليوم الأول، وأبلغه بنفسه بأنه خارج خططه تماماً يوم الإثنين 24 أغسطس، قبل يوم واحد من اندلاع قضية ليونيل ميسي.

المدرب الهولندي قرر استبعاد اللاعب في المواجهتين الوديتين ضد ناستيك وجيرونا، في إشارة واضحة منه إلى رغبته في رحيله.

فشل انتقال سواريز ليوفنتوس، جعل اللاعب يحلم بالبقاء في برشلونة والقتال على مركزه، ولكن كومان واصل إصراره واستبعده ضد إلتشي، ليعلم اللاعب أن وقته انتهى في كامب نو.

الواقعة تسببت في قيام سواريز بالإسراع في مفاوضاته مع أتلتيكو، ليذهب للجلوس مع جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، الذي كان لديه العديد من التحفظات على التفاوض مع أتلتيكو، بسبب ما حدث في صفقة أنطوان جريزمان.

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وهو الأمر الذي دفع كومان للتدخل من أجل تسهيل انتقال سواريز لأتلتيكو، لتخوفه من احتمالية استمراره بالفريق، في حالة فشل انتقاله لأي فريق آخر هذا الصيف.

ويشعر المدرب الهولندي بحالة كبيرة من الرضا عن قراره، بالتخلص من سواريز، وكذلك أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، نيلسون سيميدو، ويطمح أيضاً في بيع صامويل أومتيتي بأقرب فرصة ممكنة.