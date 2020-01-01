مكالمة هاتفية من كلوب لإقناع كوليبالي بالانتقال لليفربول

وسط منافسة شرسة من مانشستر يونايتد ونيوكاسل

مرة أخرى يطمح يورجن كلوب مدرب ليفربول، في استغلال قدرته على إقناع اللاعبين بالانضمام للعمل معه بشكل شخصي، والدور هنا على السنغالي كاليدو كوليبالي.

مدافع نابولي أصبح قريباً من الرحيل عن النادي الإيطالي في الصيف، وسط ترقب كبير من عمالقة أوروبا، أبرزهم برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

موقع "Le10sport" الفرنسي، أكد قيام كلوب بالتواصل مع أكثر من لاعب خلال تواجده مع ليفربول، مثل كيليان مبابي نجم باريس وتيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني.

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وأوضح الموقع أن آخر محادثة هاتفية بين كلوب وأحد اللاعبين بالأندية الأخرى، كانت مع كوليبالي، طمحاً في إقناعه بالانضمام لصفوف النادي الإنجليزي.

وقام المدرب الألماني بالتواصل مع كوليبالي عبر محادثات الفيديو خلال فترة التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وسط محاولات مستميتة لجلبه إلى ملعب أنفيلد.

وجاءت المناقشات بين الثنائي، حول طموحات اللاعب في المنافسة على دوري أبطال أوروبا، وإغراء كلوب الدولي السنغالي باللعب مع العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك، لتكوين شراكة دفاعية ناجحة مع متصدر الدوري الإنجليزي.

وأما بالنسبة للأمور المالية، فمن المتوقع أن يقبل كوليبالي براتب سنوي قيمته 12 مليون يورو، بينما يحتاج ليفربول بدفع 70 إلى 75 مليون يورو لإقناع نابولي بالتخلي عن خدماته.

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وتمثل هذه الأنباء ضربة قوية لمانشستر يونايتد، الذي كان يسعى لضم اللاعب، وكذلك نيوكاسل يونايتد ومشروعه الجديد مع صندوق الاستثمار السعودي، بينما خرج باريس من المنافسية بشكل كبير بعد قرار ليوناردو المدير الرياضي للنادي بتجديد عقد البرازيلي تياجو سيلفا.