مكالمة فيديو .. رد فعل جورجينا بعد إصابة رونالدو بفيروس كورونا

ماذا فعلت جورجينا رودريجيز بعد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا أثناء معسكر منتخب البرتغال؟

سارعت حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا وتوجهه إلى العزل الذاتي.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا خلال معسكر منتخب بلاده.

وشارك رونالدو مع منتخب البرتغال في مباراة إسبانيا الودية وكذلك مواجهة المنتخب الفرنسي في دوري الأمم الأوروبية.

المزيد من الفرق

وبعد إعلان إصابته بالوباء مباشرة، نشرت جورجينا صورة عبر حسابها الشخصي أثناء قيامها بالاطمئنان على صحة صاروخ ماديرا من خلال مكالمة فيديو.

واستقطعت جورجينا صورة لرونالدو من المكالمة وكتبت عليها "أنت ملهمي دائمًا" في محاولة منها لدعم الهداف التاريخي لمنتخب بلاده ولنادي ريال مدريد ولدوري أبطال أوروبا.

وسيدخل رونالدو في عزل صحي لمدة أسبوعين مع متابعة حالته من قبل الأطباء حتى تتحول نتائج العينة من إيجابية إلى سلبية.

ومن المفترض أن يستأنف يوفنتوس موسمه بعد نهاية فترة التوقف الدولي بنهاية الأسبوع الحالي، ولكنه سيكون مهددًا بغياب رونالدو لفترة ستمتد لحوالي 10 أيام.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد تعرض لسرقة منزله في تورينو منذ أيام، ويبدو أن شهر أكتوبر الحالي لم يكن موفقًا بالنسبة للنجم البرتغالي.