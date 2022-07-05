مكالمة حسمت الصفقة .. كيسييه يكشف سر انتقاله لبرشلونة

مثله الأعلى يايا توريه

كشف فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة الجديد، عن أهم المفاتيح التي جعلته يوافق على الانتقال للنادي الكتالوني بعد رحيله عن صفوف نظيره الإيطالي ميلان.

كيسييه رفض التوقيع على عقد جديد مع الروسونيري، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له الانتقال لأي فريق آخر بالمجان، ليقع اختياره في النهاية على برشلونة رغم تلقيه العديد من العروض الأخرى.

وبعد الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، عقب انتهاء أزمة تسجيل اللاعبين الجدد في برشلونة، علق لاعب الوسط الإيفواري على قرار انتقاله إلى كامب نو.

ماذا قال كيسييه؟

نجم ميلان السابق قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"إنها فرصة عظيمة بالنسبة لي، برشلونة فريق رائع وأنا سعيد جدًا بتواجدي هنا".

وأضاف:"عندما يتصل بك مدرب عظيم مثل تشافي الذي كان لاعبًا رائعًا، فالقرار يصبح سهلًا وتكتشف أن كل جهودك كانت تستحق العناء".

وأما عن مركزه المفضل:"أنا لاعب أعمل بجد وأبذل قصارى جهدي، المدرب سيكون صاحب الاختيار فيما يخص الموقع الذي يناسبني بشكل أكبر لمساعدة الفريق".

وأوضح:"مثلي الأعلى هو يايا توريه، لعبت معه في المنتخب الوطني وأريد أن أحظى بمسيرة جيدة في الملاعب مثله، ولا أطيق الانتظار لبدء العمل مع زملائي".

من سينضم لبرشلونة هذا الصيف؟

النادي الكتالوني تعاقد بالفعل مع الثنائي أندرياس كريستنسن من تشيلسي في صفقة انتقال حر، ونفس الأمر بالنسبة لكيسييه القادم من ميلان.

ويستهدف تشافي المزيد من التدعيم، ومن المتوقع أن يكون الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد هو الصفقة التالية لبرشلونة.

ويريد النادي ضم لاعب آخر بخط الدفاع، ويوجه أنظاره نحو ماتايس دي ليخت، كاليدو كوليبالي وجول كوندي، بالإضافة لمركز المهاجم الصريح الذي يتصدره البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ.

اقرأ أيضًا ..

انتظارًا لغيابه عن التدريبات .. بايرن ميونخ يحضر عقوبات قاسية بحق ليفاندوفسكي

سيتي في الصدارة وتواجد مدريد وغياب برشلونة .. أغلى قوائم الأندية في العالم

نيمار العالة في باريس سان جيرمان .. بين مصير أوزيل وبيل!