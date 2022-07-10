مكافأة نهاية الخدمة .. هل خدع رونالدو مانشستر يونايتد؟

رونالدو يخدع مانشستر يونايتد أم يحصل على حقوقه!

يبحث كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عن نادي جديد من أجل الانضمام إليه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

النجم البرتغالي لا يريد استكمال عقده الممتد حتى صيف 2023 في أولد ترافورد بسبب ابتعاد الشياطين الحمر عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم المنصرم والمؤهل إلى الدوري الأوروبي.

جورج مينديش وكيل رونالدو بحث عن نادي جديد للاعب البالغ من العمر 37 عامًا، لكن تظل الوجهات المحتملة قليلة بسبب سنه الكبير وراتبه المرتفع.

مكافأة ولاء كريستيانو رونالدو؟

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رونالدو حصل على مكافأة من 6 أرقام، دون الكشف عن قيمتها الفعلية في التقرير الصادر.

وأشار التقرير إلى أن هذه المكافأة لا تتعلق بالولاء، وهو ما يعني عدم التزام رونالدو بعقده رغم حصوله على هذه المكافأة حيث تتعلق الأموال بحقوق الصورة والوصول إلى بعض أهدافه في الموسم الأول.

الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات يتواجد على طاولة باريس سان جيرمان وتشيلسي، لكن لا يوجد أي تحركات رسمية حتى الآن للتعاقد معه.

يذكر أن النجم البرتغالي الدولي عاد إلى قلعة أولد ترافورد في الموسم الماضي، ولعب 38 مباراة مسجلًا 24 هدفًا ويملك ثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

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