مكافأة ضخمة من إدارة النصر للاعبي الفريق بعد الفوز على الأهلي

قررت إدارة نادي النصر السعودي، تقديم مكافأة للاعبي الفريق الأول بعد الفوز الهام على الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

النصر نجح في تحقيق الفوز على الأهلي يوم 26 نوفمبر الماضي، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي بهدفين مقابل هدف.

ثنائية النصر جاءت عن طريق أندرسون تاليسكا، بينما أحرز إزجان أليوسكي هدف الأهلي الوحيد.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" فإن إدارة النصر أودعت ما يقارب من 900 ألف ريال للاعبي الفريق كمكافأة بعد الفوز على الأهلي.

ويأتي ذلك لتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات أفضل الفترة المقبلة، بعد تعثره أمام الفيحاء والاتفاق والشباب والرائد في المواجهات السابقة.

ويستعد النصر لخوض مواجهة منتظرة، اليوم، الجمعة ضد الطائي، في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري.

يذكر أن النصر يحتل المركز السابع بجدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بـ17 نقطة، بفارق شاسع عن الاتحاد المتصدر بـ26 نقطة.