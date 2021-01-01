مكافأة خاصة من وزير الرياضة السعودي لنادي الاتحاد

الاتحاد يتأهل لمواجهة الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مكافأة مميزة لنادي الاتحاد بعد تأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد تمكن من التأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب نصف النهائي بعدما انتهى الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وجاءت المكافأة بمقدار 3 ملايين ريال، لمؤازرة الفريق وتقديرًا لجهودهم بالوصول إلى نهائي البطولة العربية التي ضمت أكثر من نادٍ عربي مميز.

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وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد".

وأضاف: "وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويأتي ذلك عدمًا لممثل الوطن، وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يمعكس مدى تطور كرة القدم السعودية".

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يوجه بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد، وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال pic.twitter.com/udHw4ohzAF — وزارة الرياضة (@gsaksa) January 12, 2021

ويواجه الاتحاد نظيره الرجاء المغربي، بعد ما أقصى الأخير الإسماعيلي المصري، حيث أعلن الاتحاد العربي بشكل مبدئي الموعد في فبراير المقبل.