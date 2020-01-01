مكافأة اللعب النظيف تمنع غياب نيجريدو وتوزي عن النصر أمام الظفرة

نيجريدو وتوزي سيشاركان بشكل طبيعي مع النصر أمام الظفرة، رغم حصولهما على 3 بطاقات صفراء لكل لاعب.

حصل الإسباني ألفارو نيجريدو، والبرتغالي توزي، لاعبا نادي النصر، على الإنذار الثالث لهما، خلال مباراة الفريق أمام عجمان، وبالتالي سيغيبان عن مواجهة الظفرة المقبلة، ولكن جائزة اللعب النظيف لها رأي آخر.

النصر خسر من نظيره عجمان بهدف دون رد، في الجولة الخامسة عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، باللقاء الذي أقيم مساء أمس السبت.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جائزة اللعب النظيف، أنقذت نيجريدو وتوزي من الغياب عن صفوف النصر، خلال مباراة الظفرة المقبلة.

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وبعد انتفاع نيجريدو وتوزي بمكافأة اللعب النظيف، يسقط الإنذار الثاني لكل لاعب، وبالتالي سيستطيعان المشاركة مع النصر أمام الظفرة في المباراة القادمة.

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المادة 24 من لائحة دوري الخليج العربي الإماراتي، تنص على: "يتم إسقاط الإنذار الثاني في حال شارك اللاعب فعليا في 3 مباريات في ذات المسابقة (ولا يشترط أن تكون متتالية) دون حصوله على أي عقوبة إدارية أخرى مثل الإنذار الثالث أو الطرد أو أي عقوبات انضباطية".

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب فرق الدوري الإماراتي برصيد 24 نقطة، ويستعد لمواجهة الظفرة مساء يوم الخميس المقبل.