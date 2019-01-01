مكاتب المراهنات ترجح بقاء بيل في ريال مدريد

مستقبل جاريث بيل مع ريال مدريد لا يزال مجهولًا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

توقعت مكاتب المراهنات في أوروبا بقاء النجم الويلزي جاريث بيل مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وكان بيل قد وصل إلى طريق مسدود مع المدرب الفرنسي للفريق الملكي زين الدين زيدان خلال الموسم الماضي.

وعلى ذلك، توقعت أغلب الصحف رحيل جارث بيل عن ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

ومع ارتفاع القيمة السوقية لبيل وكذلك ارتفاع راتبه، لا تبدو الأندية الكبرى مستعدة للمخاطرة والتعاقد معه، وذلك بسبب هبوط مستواه وتقدمه في العمر.

ومع هذه المعطيات، توقعت الجماهير المشاركة في المراهنات أن جاريث بيل لن يرحل عن ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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يذكر أن جاريث بيل كان قد انضم إلى ريال مدريد في صيف العام 2013 قادمًا من توتنهام هوتسبيرز مقابل حوالي 100 مليون يورو.