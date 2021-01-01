مقللًا من قدرات نفسه .. كاريلو يسخر من ترشيحه لريال مدريد

رد فعل غريب من كاريلو بعد الإشادة بقدراته

سخر أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي، من قدراته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد ترشيحه للانتقال إلى ريال مدريد أو مانشستر سيتي.

وكان خوان كارلوس المدير الفني للاتحاد البيروفي لكرة القدم، قد رشح كاريلو باللعب في ريال مدريد أو مانشستر سيتي وأرسنال لما يمتلكه من قدرات كبيرة.

ورد كاريلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بشكل ساخر على هذه الترشحيات رغم إنها مدح في قدراته الكبيرة.

وقال كاريلو في رده على المدير الفني للاتحاد البيروفي لكرة القدم: "الآن علمت لماذا يقولون أنك أعمى"، مع تعبير ضاحك ليشير إلى السخرية.

كاريلو من أفضل اللاعبين الذين انضموا للهلال مؤخرًا على مستوى المحترفين الأجانب، حيث قدم الكثير مع الزعيم وكان سببًا رئيسيًا في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا بعد غياب طويل.

كاريلو في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لعب 21 مباراة بواقع 1542 دقيقة، أحرز 6 أهداف من 14 محاولة على مرمى المنافسين، وصنع 4 أهداف.