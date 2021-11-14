مقللًا من شأن الهلال .. الصرامي يتساءل عن نهائي دوري أبطال آسيا

استفز الإعلامي الرياضي سعود الصرامي جمهور نادي الهلال السعودي بإطلاقه استفتاءً عن نهائي دوري أبطال آسيا، بطريقة تقلل من الزعيم.

النهائي الثالث في خمس سنوات:

الزعيم يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في 23 من نوفمبر الجاري، بالعاصمة السعودية "الرياض"، في النهائي القاري.

وكان الهلال قد وصل للنهائي بعد تغلب على جاره النصر في نصف النهائي، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك.

أما الفريق الكوري الجنوبي فتأهل بعدما أقصى حامل لقب النسخة الماضية، أولسان الكوري الجنوبي.

ويعد هذا النهائي هو الثالث للأزرق في آخر خمس سنوات، إذ خسر في عام 2017 أمام أوراوا ريدز الياباني، وفي نهائي 2019 انتقم من الفريق الياباني وتغلب عليه ذهابًا وإيابًا.

ويبحث الهلال عن لقبه الرابع من البطولة القارية، إذ أنه بخلاف لقب 2019، توج مرتين باللقب بالمسمى القديم للبطولة.

كيف استفز الصرامي جمهور الهلال؟

الصرامي، الذي كان متحدثًا سابقًا باسم نادي النصر، يرى أن العالمي كان الأحق بالوصول للنهائي من الهلال، وهو ما ألمح له في استفتائه.

وكتب الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا غابت المتابعة عن نهائي القارة؟، لخروج النادي الكبير، لضعف النهائي، لعدم أحقية من وصل، لأن النهائي من طرف واحد".

#هات_إذنك

لماذا " غابت " المتابعة عن نهائي القارة؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) November 14, 2021

أكثر من شخصية تتفق مع رأي الصرامي أن النصر كان الأحق بالوصول للنهائي، مستندين إلى تشكيل الأفضل بنصف النهائي، والذي أعلنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وغاب عنه لاعبو الهلال، فيما ضم لاعبين من النصر.

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