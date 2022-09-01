مقصية رائعة وأرقام جيدة.. رونالدو يؤكد استحقاقه للتواجد في التشكيل!

أداء جيد من رونالدو في الدقائق القليلة التي تواجد فيها

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بديلًا في فوز فريقه مانشستر يونايتد على نادي ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتأتي تلك المشاركة بعد تصريحات المدرب إريك تين هاج الذي أكد فيها استمرار الدون مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

ولم يحدث رونالدو الكثير في لقاء اليوم حيث شارك لمدة 22 دقيقة فقط، لكنه قام بصناعة فرصة خطيرة وسدد كرة رائعة عبر ضربة مقصية لكنها ذهبت خارج المرمى.

ماذا قدم رونالدو ضد ليستر سيتي؟

شارك رونالدو منذ الدقيقة 68، حيث دخل بديلًا لزميله جادون سانشو الذي سجل هدف الفوز في لقاء اليوم.

ولعب الدون حتى نهاية المباراة، حيث لمس الكرة 15 مرة، ومرر 8 تمريرات صحيحة بنسبة 72.7%، وقدم تمريرة مفتاحية وحيدة.

وصنع رونالدو فرصة هدف لزميله ماركوس راشفورد في الدقيقة 82، لكن الجناح الإنجليزي سدد الكرة بشكل غريب ووضعها خارج الإطار.

وسدد البرتغالي تسديدتين خارج الإطار، منها ضربة مقصية رائعة للغاية سددها رونالدو بطريقته الخاصة لكنها ذهبت بجوار القائم الأيسر للحارس وارد.

وعلى مستوى الثنائيات، فشل كريستيانو في الفوز بأي ثنائية أرضية أو هوائية، ولم يحقق أي أرقام دفاعية.

هل يعود رونالدو للتشكيلة الأساسية؟

لم يتعاقد مانشستر يونايتد مع مهاجم جديد، وحتى الآن لم يظهر ماركوس راشفورد بالصورة المطلوبة، فيما أن أنتوتي مارسيال عودنا على الغياب عن الملاعب كثيرًا بسبب الإصابات.

وأوضح تين هاج أكثر من مرة أنه يريد تواجد رونالدو في الفريق وأنه من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، وبالتالي فإن مشاركة كريستيانو في التشكيلة الأساسية واردة للغاية في قادم المواجهات.