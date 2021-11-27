مقززة ويضيّع نجوميته .. تعليق مثير بسبب "قصة" العبود الجديدة

خرج الناقد الرياضي عبد الرحمن الزهراني يتعليق مثير حول القصة التي ظهر بها عبد الرحمن العبود جناح فريق نادي الاتحاد، خلال مباراة فريقه أمام الطائي.

الاتحاد واجه الطائي مساء السبت، بالجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بانتصار العميد بهدف دون رد.

الزهراني نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ينتقد فيها المظهر الذي ظهر به عبد الرحمن العبود خلال مباراة الطائي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "العبود ابننا قبل أن يكون لاعبنا، وهذه القصة وحلق الرموش مقززة، وحرام يضيّع نجوميته بصرعة مصرقعة ومرفوضة".

وجاءت التعليقات على تغريدة الزهراني كلها مؤيدة لموقفه، ومهاجمة للاعب الاتحاد على قصة شعره وأيضًا حلاقة جزء من الحاجب، وهو الأمر المرفوض في المملكة العربية السعودية.

العبود ... أبننا قبل يكون لاعبنا

وهذه القصة وحلق الرموش 0 مقززة وحرام يضيع نجوميته بصرعة مصرقعة ومرفوضة pic.twitter.com/BhnG1vsvT8 — عبدالرحمن الزهراني (@abotalal323) November 27, 2021

وقدم العبود أداء رائع خلال الفترة الماضية مع الاتحاد، حيث ظهر بمستوى مميز خلال مواجهة الطائي التي أقيمت بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ونجح الاتحاد في استعادة صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ضمك الوصيف.