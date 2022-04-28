مقترح ثوري من "يويفا" لتغيير نظام نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية لإحداث تغيير ثوري في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2024-25.

"يويفا" يفكر جديًا في تقليد النظام المتبع في بطولات كرة السلة وكرة اليد الأوروبية، عبر إقامة منافسات المربع الذهبي بنظام التجمع.

وحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية يدرسان لتطبيق نظام الدورة المجمعة في نصف النهائي، لتحديد بطل النسخ المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويفكر "يويفا" جديًا بجعل مدينة واحدة تستضيف مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا على أن يكون نصف النهائي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب، ثم إقامة المباراة النهائية بعد أسبوع واحد من نصف النهائي، فيما يمكن اعتباره "أسبوع كرة القدم".

تكرار لتجربة لشبونة 2020

هذا الاقتراح مشابه للنظام الذي نفذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 2020، لإنهاء موسم 2019-20 من دوري أبطال أوروبا.

حينها كانت جائحة فيروس كورونا تسيطر على العالم، وقرر "يويفا" وبشكل استثنائي، إقامة مباريات الدورين ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة في مدينة لشبونة البرتغالية.

تغييرات مؤكدة!

إذا تم تنفيذ فكرة التجمع بداية من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-25، فإن ذلك لن يكون التغيير الوحيد الذي يطرأ على البطولة.

ومن المقرر أن يجري "يويفا" عدة تغييرات على نظام دوري أبطال أوروبا بداية من نسخة 2024-25.

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