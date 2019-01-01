مقارنة رقمية | الزمالك × الأهلي، من الأفضل في الدوري المصري؟

مقارنة بين 16 مستوى من مستويات الأداء بين قطبي الكرة المصرية وفرسي الرهان...

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

يشهد الدوري المصري الموسم الحالي صراعًا قويًا افتقده منذ سنوات طويلة، يشمل 3 أندية هي الزمالك -المتصدر- وبيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي صاحب المركز الثالث.

وخاض الأهلي مباراة أقل من الزمالك و3 أقل من بيراميدز، وهو ما يُعني أنه بمقدوره الوصول للمركز الثاني وتقليص الفارق مع الزمالك إلى 6 حال فاز بها.

وهنا نستعرض معكم مقارنة رقمية بين الزمالك والأهلي في 16 مستوى بحسب بيانات شركة instatscout.

ملاحظة: اللون الأحمر يُعني أفضلية للفريق.