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الدوري المصري الممتاز

مقارنة رقمية | الزمالك × الأهلي، من الأفضل في الدوري المصري؟

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الزمالك - فرجاني ساسي
مقارنة بين 16 مستوى من مستويات الأداء بين قطبي الكرة المصرية وفرسي الرهان...
كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر

يشهد الدوري المصري الموسم الحالي صراعًا قويًا افتقده منذ سنوات طويلة، يشمل 3 أندية هي الزمالك -المتصدر- وبيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي صاحب المركز الثالث.

وخاض الأهلي مباراة أقل من الزمالك و3 أقل من بيراميدز، وهو ما يُعني أنه بمقدوره الوصول للمركز الثاني وتقليص الفارق مع الزمالك إلى 6 حال فاز بها.

وهنا نستعرض معكم مقارنة رقمية بين الزمالك والأهلي في 16 مستوى بحسب بيانات شركة instatscout.

اختيارات المحررين

ملاحظة: اللون الأحمر يُعني أفضلية للفريق.

وجه المقارنة الزمالك الأهلي
المباريات 19 18
أهداف 44 28
أهداف مستقبلة 15 13
محاولات على المرمى 113 89
الفرص المصنوعة 145 104
نسبة تحويل الفرص لأهداف 30% 28%
دقة التمرير 82% 83%
العرضيات 286 242
دقة العرضيات 27% 27%
المراوغات الصحيحة 311 300
نسبة نجاح المراوغات 50% 59%
الالتحامات الناجحة 401 368
نسبة الالتحامات الناجحة 58% 61%
خسارة الكرة 1516 1423
خسارة الكرة في وسط ملعبه 284 257
استعادة الكرة 1423 1309
تمريرات مفتاحية 186 149

الأهلي

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