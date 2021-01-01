مقابل كبير جدًا .. الكشف عن راتب ريجيكامب مع النادي الأهلي

الأهلي يتفق مع المدرب الروماني على مقابل مادي ضخم

كشفت تقارير صحفية، عن التفاصيل المالية في عقد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مع النادي الأهلي، وذلك بعد أن تم الاتفاق عليه مع إدارة النادي الحالية برئاسة عبد الإله مؤمنة.

الأهلي أعلن مساء أمس الأربعاء، عن التعاقد مع ريجيكامب من أجل تدريب الفريق، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي قامت بالتوقيع مع ريجيكامب على عقد يمتد إلى 3 أشهر قادمة، مقابل مليون يورو.

عقد ريجيكامب مع النادي الأهلي قابل للتمديد، وذلك في حالة وجود رغبة من جانب الطرفين بنهاية الموسم، وذلك بعد أن تم الاتفاق على بنود العقد الذي وقعه المدرب الروماني.

وابتعد الأهلي عن المنافسة على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 35 نقطة، بعيدًا عن الهلال المتصدر بـ48 نقطة، والشباب الوصيف بـ45 نقطة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب في المجموعة الثالثة التي ستقام مبارياتها في مدينة جدة، والتي تضم الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.