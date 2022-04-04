مقابلة بالإسبانية وحديث عن ميسي .. مؤشرات متضاربة من مبابي عن مستقبله

في رسالة غير مباشرة ربما على مستقبله، أجرى كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابلة صحفية بلغة إسبانية مثالية، وذلك بعد أن قاد باريس سان جيرمان للفوز على لوريان بنتيجة 5-1 في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

مبابي سجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة، ليخطو باريس سان جيرمان خطوة عملاقة نحو تحقيق لقب الدوري الفرنسي.

وتستمر التكهنات حول مستقبل مبابي من التزايد، خاصة بعد أن كشف "جول GOAL" سابقًا عن ثقة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي الدولي في نهاية الموسم بصفقة انتقال حر.

وأثار مبابي الجدل بشأن مستقبله بعد المباراة، بعد أن قال في تصريحات للإعلام الفرنسي: "مستقبلي؟ لقد قدمت بالفعل الكثير من المعلومات، إذا كان البقاء في باريس سان جيرمان ممكنًا؟ نعم بالطبع".

ماذا حدث؟

مبابي تحدث باللغة الإسبانية بطلاقة خلال مقابلة مع "ESPN Argentina" بعد مباراة لوريان، ليثير التكهنات حول اقترابه من ريال مدريد.

وقال مبابي: "قلت في التلفزيون الفرنسي إنني لم أتخذ قراري، أنا هادئ، وأريد إنهاء الموسم وأنا بخير ذهنيًا، سنرى ما سيحدث".

ماذا قال مبابي عن ميسي؟

وتطرق مبابي خلال تلك المقابلة للحديث عن شراكته مع ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان.

وقال: "ألعب مع ميسي، وأستمتع كثيرًا باللعب معه، وسنرى بعد ذلك".

وأضاف: "رؤية ميسي كل يوم، ومعرفة ما يمكن فعله، يمكنه تحسين مستواي لأنه لاعب فريد".

واختتم مبابي: "لدي فرصة للعب معه إنه شرف لي، أتعلم الكثير منه لأنه لاعب فريد، أسطورة ستبقى في تاريخ كرة القدم، إنه لمن دواعي سروري".

ورغم التحدث بالإسبانية بطلاقة، إلا أن التصريحات حول ميسي بالتحديد ربما تعطي مؤشرًا مختلفًا عن إمكانية استمرار مبابي في باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.

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