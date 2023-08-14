"مفيد للتهريج فقط" .. الجمهور يثور ويطالب بطرد نجم الهلال عقب الفوز أمام أبها

زهيرة عادل
Hilal 2023Al Hilal Twitter
الهلالأبهاMichaelدوري روشن السعودي

رغم الفوز بثلاثية إلا أن الغضب يجتاح الهلال..

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أحيانًا لا يكفيك الفوز لإرضاء جماهيرك، وهو ما حدث مع الهلال السعودي الليلة، إذ يثور جمهوره غضبًا رغم فوزه أمام أبها.

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الزعيم افتتح مشواره في دوري روشن السعودي 2023-2024م، بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، رغم خوضه نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، قبل تلك المباراة بـ48 ساعة فقط.

وعقب اللقاء، دشن جمهور الأزرق وسم "استمرار ميشيل مرفوض"، مطالبين برحيل الجناح البرازيلي ميشايل ديلجادو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والاستفادة من خانته، لضم أجنبي جديد.

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أحدهم كتب عبر الوسم: "نرفض استمرار أي لاعب بلا فائدة فنية في خط الهجوم لا يسجل ولا يصنع ولا يفيدنا بشيء بس تهريج ومهارات وحالياً مالكوم موجود ونيمار موجود يعني استمراره = احتياط، عندنا احتياجات أكثر مثل الظهير الأيسر والحارس لذلك استمرار ميشايل مرفوض"، وعلق آخر: "انتهى وقته والله ولا عاد يلزمنا ولا عاد عنده إضافة يقدمها ليه يستمر؟ إفلاس إداري ولا سوء مفاوضات واختيارات فنية؟ وش هالترقيع المخيييسسس"، فيما أضاف ثالث: "ميشيل لازم وضروري يطلع، ارحمنا يا ادمي لا يكمل لاعب فايدته الوحيدة يضحك اللاعبين بالباص وبرأيك إنه مكفي وموفي لهذا السبب استمراره كارثة أخرى بعهدك كفايه عبث بالهلال يا بن نافل".

يذكر أن ميشايل يلعب الزعيم منذ يناير 2022م، ولا يزال عقده ممتد لنهاية موسم 2024-2025م.

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