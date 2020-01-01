مفاوضات لنقل كأس الأمم الأوروبية لإنجلترا بشكل كامل وبحضور الجماهير

تقارير صحفية إنجليزية تتحدث عن إمكانية إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية بشكل كامل في إنجلترا وبحضور الجماهير!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن إمكانية إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية التي من المفترض أن تقام في الصيف القادم بشكل كامل في إنجلترا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الاتحاد الإنجليزي دخل في مفاوضات مع نظيره الأوروبي من أجل نقل البطولة.

ورفض الاتحاد الإنجليزي التعليق على الأنباء لكن في الوقت نفسه كشفت مصادر في الاتحاد الأوروبي للصحيفة أن المفاوضات جارية بالفعل.

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وأوضحت الصحيفة أنه هناك حالة من التفاؤل في صفوف الاتحاد الإنجليزي بإمكانية نقل البطولة، وتواجد الجماهير في المدرجات بالصيف القادم.

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ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير صحفية عن إمكانية إقامة البطولة في دولة واحدة، فسبق أن نشرت أخبارًا عن إقامة كأس الأمم الأوروبية في روسيا، قبل أن ينفي الاتحاد القاري تلك الأنباء.

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وكانت البطولة من المقرر أن تقام في الصيف الماضي، لكن الظروف التي فرضها فيروس كورونا على كرة القدم العالمية أثرت بشكل واضح على مواعيد كل البطولات المحلية والقارية فتم نقلها للصيف المقبل.

جدير بالذكر أن البطولة في الأساس كان من القرر أن تقام على 12 ملعبًا في 12 عاصمة أوروبية، من ضمنها لندن.