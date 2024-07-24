مفاوضات إيدرسون .. السيتي يُلحق الاتحاد بالنصر ويُوجهه لحارس مرمى آخر في الدوري الإنجليزي

الطريق نحو إيدرسون مازال شائكًا

كرر مانشستر سيتي مع الاتحاد ما فعله مع النصر بشأن المفاوضات حول حارس مرماه إيدرسون، حيث رفض التنازل وتخفيض طلباته المالية التي يراها الناديان السعوديان مبالغ بها كثيرًا.

النصر كان قد توصل لاتفاق على البنود الشخصية للعقد مع اللاعب البرازيلي، لكنه اصطدم بطلبات السيتي التي وصلت إلى 50 مليون يورو ثم تراجعت إلى 40 حسب المصادر الصحفية، لينسحب النادي من المفاوضات ويتعاقد مع الحارس بينتو.

الاتحاد سار على نفس الطريق، اتفق مع إيدرسون وتوجه لناديه الإنجليزي أملًا في تخفيض طلباته لكنه فوجئ بتعنته وتمسكه بطلباته المالية ليُفكر جديًا بالانسحاب من الصفقة، حيث يجد المبلغ يتجاوز الميزانية المرصودة لحارس المرمى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط أوضحت أن ألفونسو رايولا حارس مرمى وست هام أصبح الأقرب لارتداء قميص العميد الموسم القادم، إلا لو حدثت انفراجة في المفاوضات مع بطل إنجلترا حيث مازالت الإدارة السعودية تمنح الأولوية لإيدرسون، فيما يظهر هناك خيار ثالث وهو يان أوبلاك لكن المفاوضات معه لم تصل للجدية المطلوبة لأمور تتعلق بناديه أتلتيكو مدريد.

يُشار إلى أن الاتحاد كان لديه اتفاق كامل مع البرازيلي بينتو لكن التغير الإداري في النادي أفشل الصفقة ومنح النصر فرصة التعاقد مع اللاعب.