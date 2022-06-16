مفاوضات النصر مع اهتمام الاتحاد.. صراع سعودي على متوسط ميدان كريستال بالاس!

منافسة سعودية على متوسط ميدان كريستال بالاس

يبدو وأن سوق الانتقالات الصيفية الحالي سيشهد العديد من الأمور المثيرة في الدوري السعودي، حيث أن المنافسة على ضم الأسماء الهامة قد بدأت بالفعل.

حيث كشفت التقارير الصحفية عن رغبة فريق النصر السعودي بالتعاقد مع متوسط ميدان كريستال بالاس، شيخو كوياتي، في الصيف الحالي.

ماذا حدث؟

أوضح الإعلامي الرياضي سعد السبيع، أن فريق النصر يحاول الآن جلب متوسط الميدان السنغالي، وهو الذي ينتهي عقده في الصيف الحالي.

خويي دق يبارك علي بالتوثيق ويعلمن أن المحور السنغالي كوياتي كأن باجتماع مع مفاوض النصر

والله العالم انهم يبونه .. بس باقي ما صار شيء 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/51unGK7zrR — سعد السبيعي (@saad_n_alsubaie) June 16, 2022

وارتبط اسم كوياتي، برغبة نادي الاتحاد في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بناءً على توصية من المدير الفني الروماني كوزمين كونترا.

حيث يبدو وأن تلك الصفقة قد تشهد صراعًا قويًا بين الفريقين، فيما ترجع الكلمة النهائية إلى كوياتي الذي يتفاوض الآن من كونه لاعبًا حرًا.

ماذا قدم كوياتي في الموسم الماضي؟

لم يكن الموسم الماضي هو الأفضل في مسيرة كوياتي في الملاعب الأوروبية، لكنه ساهم في محافظة فريق كريستال بالاس على تواجده في منتصف الجدول.

وشارك متوسط الميدان السنغالي في 31 مباراة، سجل من خلالها هدفًا وحيدًا، فيما قدم تمريرة حاسمة فقط لزملائه.

ويبحث شيخو الآن عن العرض المناسب له، حيث أنه يمتلك بعض الاهتمام من أندية أخرى متواجدة في إنجلترا وفرنسا.

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