مفاوضات إماراتية لشراء مارسيليا

نادي الجنوب الفرنسي يعاني مادياً

هيثم محمد تويتر

ذكرت تقارير فرنسية أن هناك مفاوضات إماراتية لشراء مارسيليا من مالكه الأمريكي في الأسابيع الماضية بعد تأزم وضعه المادي.

ويعاني مارسيليا مادياً مع المالك الأمريكي فرانك مكورت، والذي اشتراه في 2016، وفشل حتى الآن في إعادته لمكانته في قمة الكرة الفرنسية.

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وذكرت "سوكر لينك" أن مكورت دخل في مفاوضات مع مجموعة إماراتية لم تسميها في الأسابيع الماضية لبيع النادي.

ويعاني مارسيليا من قيود قواعد اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وذلك ما دفع مكورت للتحرك نحو بيع النادي العريق.

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ويحتل مارسيليا حالياً المرتبة الثامنة بالدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة بعد مرور تسع جولات من عمر المسابقة.