مفارقة | لماذا لا يحب ريال مدريد النهار؟!

لهذا السبب ربما يتألق في دوري أبطال أوروبا!

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة في المرحلة الأخيرة من الليجا حين سقط على ملعبه وبين أنصار على يد جيروما بنتيجة 2/1 ضمن المرحلة الـ24 من الدوري الإسباني، ليتسع الفارق مرة أخرى بينه وبين غريمه المتصدر برشلونة إلى 9 نقاط.

أقيمت مباراة جيرونا في الظهيرة على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، والسقوط فيها كرس حقيقة كره ريال مدريد للعب في تلك الفترة، وعلى ما يبدو فهذا سبب تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام المباريات ليلاً.

فالحقيقة تقول إن ريال مدريد حقق انتصارا وحيدا في آخر 6 مباريات أقيمت في الساعة 12، و1 ظهرا بتوقيت إسبانيا على «سانتياجو بيرنابيو».

ففي هذا الموسم، لعب ريال مدريد أمام ليفانتي في الظهيرة، وخسر أيضًا بنتيجة 2/1 في أكتوبر الماضي مع المدرب المقال جولين لوبيتيجي، كما سقط أمام إيبار بنتيجة 3/0 أيضا في نفس التوقيت.

ويعود آخر فوز لريال مدريد في الظهيرة بسانتياجو برنابيو إلى موسم 2016/2017 أمام غرناطة، عندما تفوق بنتيجة 5/0.

وبعد ذلك تعادل مع ليفانتي الموسم الماضي، وخسر أمام برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3/0.

وقبل السقوط الأول أمام ليفانتي في 2017/2018، كان قد حقق 7 انتصارات متتالية (اثنين أمام غرناطة، كوليسوم، أتلتيك بلباو، خيتافي، إشبيلية، وأوساسونا)، وآخر فوز والوحيد في آخر 6 مباريات أمام إيبار في 2017/2018.