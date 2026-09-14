مفاجأة كبرى في الدوري الإنجليزي: أستون فيلا يسعى للتعاقد مع راموس!

تحرّكت أستون فيلا، التي تعاني من عدة إصابات في خط الدفاع، للتعاقد مع قلب الدفاع سيرخيو راموس، الذي يُعدّ حاليًا لاعبًا حرًا.

وتزعم التقارير أن المدرب أوناي إيمري التقى مواطنه الإسباني شخصيًا. ويرغب الفريق الإنجليزي في تعزيز خطه الخلفي بنجم من طراز عالمي قبل خوض برنامج مباريات صعب. لكن مع عدم إدراج سيرخيو راموس في قائمة الاتحاد الأوروبي لدوري أبطال أوروبا، فلن يكون بمقدوره اللعب في حال إتمام الصفقة.

خيار إيمري - وفقًا للموقع الإسباني "Fichajes"، حاول مدرب أستون فيلا أوناي إيمري بنفسه إقناع المدافع المخضرم البالغ من العمر 40 عامًا. وبعد لقائه مواطنه الإسباني، يرغب إيمري في التخفيف من نقص قلوب الدفاع في تشكيلته بالاعتماد على قيادة راموس وخبرته.