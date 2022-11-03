مفاجأة في نتائج الحوكمة .. الهلال أو النصر أو الشباب محروم من دعم وزارة الرياضة

خمسة معايير من يتجاوزها يحصل على 28 مليون ريال من وزارة الرياضة

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة جديدة في الوسط الرياضي السعودي، فيما يخص إعلان وزارة الرياضة لنتائج الحوكمة.

مبادرة الحوكمة تعتمد على خمسة معايير، على الأندية تحقيقها، كي تتمكن من الحصول على دعم مالي من قبل وزارة الرياضة ألا وهي الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات.

ووفقًا للصحفي الرياضي أحمد العجلان فإن عدد كبير من الأندية لم تنجح في اجتياز اختبارات الحوكمة، وسيتم حرمانها من الدعم المباشر من الوزارة.

وأشار الصحفي إلى أن نادٍ عاصمي واحد من بين ثلاثة في الممتاز لم ينجح في الحوكمة، دون الكشف عن اسم النادي، لكن الأمر مقتصرًا على الهلال أو النصر أو الشباب.

يذكر أن النجاح في الحوكمة خمس فئات، تحصل الفئة الأولى على 28 مليون ريال، والثانية على 23 مليون ريال، والثالثة 20 مليون، أما الرابعة فيتم منحها 2.5 مليون فقط، والخامسة مليون واحد.