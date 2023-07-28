مفاجأة صادمة .. كلوب يعلن موعد اعتزاله التدريب بشكل نهائي!

لا يريد العمل بهذه الوظيفة إلى الأبد

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب عن مفاجأة صادمة بخصوص مستقبله، قد تعني انتهاء مسيرته مع كرة القدم بشكل نهائي.

العديد من الشكوك أثيرت حول مستقبل كلوب بعد الموسم الصعب للفريق وعدم حصوله على أي بطولات وكذلك غيابه عن بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كلوب يعتبر من المرشحين لخلافة هانز فليك في تدريب منتخب ألمانيا بسبب النتائج المتخبطة للمانشافت، ولكن الوضع قد يختلف تمامًا وفقًا لرواية مدرب الريدز.

صاحب الـ56 سنة قال في حوار مع ماتياس هيشلر:"لدي عقد حتى عام 2026 مع ليفربول وأريد الوفاء به ثم بعدها سأحصل على إجازة".

وأضاف:"قد تكون هذه النهاية، لكن من يدري كيف سأشعر بعد عام؟ لذلك أترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، أريد أن أسافر في كل مكان بدلًا من السير بكرسي متحرك، يمكنني مشاهدة كرة القدم من أي مكان ولهذا السبب لن أستمر بوظيفتي إلى الأبد".

يذكر أن كلوب الذي وصل إلى ليفربول في أكتوبر 2015 فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2019 وحصد لقب الدوري الإنجليزي في 2020 مما جعله أحد أهم الشخصيات المفضلة لعشاق الريدز.