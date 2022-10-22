مفاجأة صادمة .. "براءة حمدالله متداولة في الكواليس"

اللاعب عوقب بالإيقاف لـ4 أشهر لكن قد يحصل على البراءة

فجر الناقد الرياضي محمد الدويش مفاجأة صادمة بشأن قضية النصر ضد مهاجمه السابق عبد الرزاق حمدالله وناديه الحالي الاتحاد، والمتداولة حاليًا في مركز التحكيم الرياضي السعودي ويُنتظر صدور قرار نهائي فيها خلال الفترة القادمة.

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد عاقبت حمدالله بالإيقاف لـ4 أشهر لكن مركز التحكيم علق تلك العقوبة حتى البت النهائي في القضية، وقد رأى الدويش ذلك بأنه إشارة على قناعة المحكمين ببراءة اللاعب المغربي.

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وأشار المحامي البارز خلال تغريدة له على تويتر إلى أن المتداول في الكواليس هو صدور قرار ببراءة حمدالله فعلًا ورفع الإيقاف نهائيًا عنه، علمًا أنه كان قد غاب عن أول مباراتين للاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إذ كتب "رغم ثبوت مخالفة حمدالله للائحة الاحتراف بالتفاوض خارج الفترة الحرة دون موافقة كتابية من النصر، ورغم أنّ عقوبته خارج اختصاص مركز التحكيم بموجب المادة 2/62 من دستور اتحاد الكرة إلّا أنّ البراءة متداولة في الكواليس ! تعليق العقوبة قناعة براءة !".

يُشار إلى أن حمدالله كان قد انضم للاتحاد في صفقة انتقال حر خلال يناير الماضي بعد فسخ النصر عقده من جانب واحد في نوفمبر 2021، وقد ظهرت تسريبات لمحادثات هاتفية فيما بعد جمعته مع مسؤولي العميد حين كان مرتبطًا بعقد سارٍ مع الفريق العاصمي.

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