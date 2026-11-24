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تتصاعد حدة الجدل القانوني والإعلامي قبل ساعات قليلة من إعلان محكمة التحكيم الرياضي حكمها النهائي في أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين منتخبي المغرب والسنغال، وذلك عقب نفي المحكمة تلقي أي استئناف رسمي بشأن المكالمة الهاتفية المزعومة، وسط موجة من السخرية السنغالية وتساؤلات مثيرة أثارها المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

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كشفت فانيسا تريسي، رئيسة قسم الاتصالات والإعلام في محكمة التحكيم الرياضي، أن المحكمة لم تتلقَّ أي استئناف رسمي من الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم بخصوص الواقعة المتداولة، وهو ما وضع الرواية المغربية في موقف محرج.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى إرسال المستشار القانوني للاتحاد المغربي خطابًا يبلغ فيه عن تواصل هاتفي مزعوم جرى يوم الأحد الماضي بين عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي، والمحامي الألماني العضو في هيئة التحكيم الثلاثية، مع احتفاظ الجانب المغربي بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سخرية سنغالية واتهامات بالذعر

على الجانب الآخر، قوبلت التحركات المغربية بموجة من السخرية والتشكيك في الأوساط السنغالية، إذ نشر موقع سيني نيوز تقريرًا ساخرًا بعنوان المغرب في حالة ذعر ويوجه اتهامًا غير معقول إلى أحد القضاة.

وركز التقرير على توقيت الخطاب المغربي الذي جاء بعد إغلاق إجراءات التقاضي منذ جلسة الاستماع في 8 أكتوبر الماضي، معتبرًا أن إثارة هذه المزاعم قبل صدور القرار بساعات تعكس حالة من الارتباك ومحاولة للتشكيك المسبق في نزاهة الإجراءات تمهيدًا لخوض جولة جديدة من الطعون حال صدور الحكم لغير صالحهم.

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بدوره، وصف عبد الله سيدو، الأمين العام للاتحاد السنغالي، الحديث عن هذا الاستئناف بالوهمي، مؤكدًا أن عبد الله فال لا يعرف المحكمين من الأساس ولم يحضر جلسة الاستماع السابقة.

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دراجي يحاصر الرواية المغربية بتساؤلاته

في سياق متصل، دخل المعلق الجزائري حفيظ دراجي على خط الأزمة، محاصرًا الجانب المغربي بتساؤلات حول مصدر معلوماته.

وأشار دراجي عبر حسابه الشخصي إلى أن كيفية وصول نبأ المكالمة المزعومة إلى مسؤولي الاتحاد المغربي تثير علامات استفهام لا تقل أهمية عن المكالمة ذاتها، متسائلًا عما إذا كان هناك طرف ثالث أبلغهم بها، أم أن الأمر يتعلق بتسريب من داخل محيط القضية التي يُفترض أن تحاط بسرية تامة واستقلالية مطلقة لهيئة التحكيم.

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جذور الصراع القانوني على اللقب القاري

وتعود فصول هذه الأزمة الممتدة لأشهر إلى أحداث المباراة النهائية للبطولة القارية، حين غادر لاعبو السنغال أرض الملعب لمدة 15 دقيقة احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء للمغرب أهدرها إبراهيم دياز، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء في الوقت الإضافي بهدف باب جاي.

وعقب احتجاج مغربي، قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي في 17 مارس 2026 اعتبار السنغال منسحبة وخاسرة بنتيجة 3-0 ومنح اللقب للمغرب، ليطعن الاتحاد السنغالي أمام محكمة التحكيم الرياضي التي تستعد اليوم الثلاثاء لإسدال الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الأفريقية.