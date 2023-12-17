مفاجأة .. الهند تُناقش مقترحًا غريبًا بشأن بكأس العالم 2034 في السعودية

السعودية ستُصبح الدولة العربية الثالثة التي تستضيف المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز السعودية بحق تنظيم كأس العالم 2034 بعد انسحاب كافة الملفات المنافسة، ولكن يبدو أن الهند تُفكر في كيفية الاستفادة من ذلك الحدث بطريقة مختلفة.

صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا" أكدت سعي الاتحاد الهندي لكرة القدم لاستضافة 10 مباريات من المونديال في الهند، خاصة أن تلك النسخة ستشهد تواجد 48 منتخبًا.

رئيس الاتحاد الهندي، كاليان تشاوبي، أخبر أعضاء اللجنة التنفيذية بضرورة تفكير الهند في ذلك الاقتراح، حيث جاء في مسودة اجتماع اللجنة في 9 نوفمبر الماضي "الرئيس أخبر المجتمعين أن الهند يجب أن تُفكر أو تُخطط للمضي قدمًا في أن تُشارك في استضافة كأس العالم 2034"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهند كانت قد دعمت تمامًا الملف السعودي لتنظيم المونديال خلال اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 18 أكتوبر الماضي، وذلك قبل نحو أسبوعين من إعلان فيفا رسميًا فوز المملكة.



يُشار إلى أن عدد مباريات نسخة 2034 من البطولة العالمية سيرتفع بشكل كبير، حيث سيصل إلى 104 مباراة.



