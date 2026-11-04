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صلاح وحكيميGetty Images
محمد سعيد

مفاجآت جوائز الكاف: غياب صادم لمحمد صلاح وسيطرة مغربية بقيادة أشرف حكيمي .. ومنافسة شرسة بين نجمي برشلونة وريال مدريد!

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حسام حسن ينافس الركراكي على جائزة أفضل مدرب

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم الرسمية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2026، في إعلان حمل الكثير من المفاجآت، حيث تصدر المشهد غياب النجم محمد صلاح، لاعب طرابزون التركي عن قائمة أفضل لاعب، بينما فرضت الكرة المغربية هيمنتها بتمثيل واسع في مختلف الفئات الفردية والجماعية.

صدمة غياب صلاح وتوهج النجوم المغاربة

أحدثت القائمة الأولية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 ضجة كبرى في الأوساط الرياضية، حيث خلت تمامًا من اسم قائد المنتخب المصري ليمثل واحدة من أكبر المفاجآت، خصوصًا أن صلاح اعتاد التواجد بصفة دائمة في المراتب الأولى لهذه الجائزة المرموقة، لا سيما مع حضور أسماء أخرى مثل السنغالي ساديو ماني والإيفواري آماد ديالو والكونغولي يوان ويسا.

في المقابل، أكدت الكرة المغربية تفوقها القاري بوجود ثلاثة أسماء ثقيلة في القائمة المختصرة، حيث يتنافس أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، رفقة إبراهيم دياز موهبة ريال مدريد، وإسماعيل صيباري، على اللقب الغالي.

ولن تكون المنافسة سهلة على هذه الجائزة، في وجود أسماء بارزة مثل الثنائي السنغالي بابي جاي وإسماعيلا سار والجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا والغاني أنطوان سيمينيو.

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صراع المواهب الشابة وحضور برشلونة والسيتي

على صعيد جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، اشتعلت المنافسة بظهور رباعي عربي يتطلع لخلافة كبار القارة، يتقدمهم المغربي أيوب بوعدي، الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية.

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ويواجه بوعدي منافسة شرسة من المصري حمزة عبد الكريم، الموهبة الصاعدة في نادي برشلونة الإسباني، والجزائري إبراهيم مازا نجم باير ليفركوزن الألماني، بالإضافة إلى المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس الهولندي.

ولن تكون المهمة سهلة أمام هذا الرباعي، حيث تضم القائمة أسماءً واعدة أخرى مثل يان ديوماندي لاعب ريال مدريد ومنتخب كوت ديفوار، وكريستيان كوفاني من باير ليفركوزن.

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الزمالك يصارع على الأفضل .. وحسام حسن في سباق

شهدت فئات الجوائز الأخرى حضورًا لافتًا لنادي الزمالك المصري الذي سيطر على قائمة المرشحين لأفضل نادٍ في أفريقيا، رفقة أندية نهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والترجي التونسي، بينما غاب النادي الأهلي بشكل مفاجئ عن هذه الفئة، بعدما ودع النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

وإلى جانب أندية العرب المرشحة، تواجد صن داونز المتوج بدوري أبطال أفريقيا ومانياما يونيون الكونغولي المتأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي.

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كما تواجد ثنائي القلعة البيضاء محمد شحاتة ومهدي سليمان في قوائم الأفضل داخل القارة وفي حراسة المرمى على التوالي، وهو ما يعكس الطفرة التي حققها الفريق الأبيض في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يتواجد محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الأهلي السابق ونجم نادي الرياض السعودي الحالي في ذات السباق بفضل ما قدمه مع المارد الأحمر في النسخة السابقة من دوري الأبطال وكذلك زميله الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وفي صراع المدربين، يبرز اسم حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، الذي يطمح للتتويج بجائزة أفضل مدرب بعد قيادته "الفراعنة" لثمن نهائي مونديال 2026. وتضم القائمة أيضاً أسماء وازنة مثل وليد الركراكي ومحمد وهبي من المغرب، ومعتمد جمال مدرب الزمالك، وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية.

بدأت رحلتي مع الصحافة في عام 2011 بالتخصص في التحقيقات الاستقصائية وهو ما فتح لي أبوابًا لاستكشاف مجالات مختلفة بشكل عميق وأكسبني مهارات تحليلية، حتى قررت التخصص في شغفي الأول كرة القدم، لأنتقل إلى التغطية الميدانية للمنتخب المصري بجميع فئاته والكرة العالمية ورياضات أخرى مثل السباحة والرماية والإسكواش.

بدأ شغفي بكرة القدم على أرض الواقع بممارستها في مراحل الناشئين بعدة أندية مصرية، ومن هنا تفرغت لمتابعة الكرة العالمية بدءًا من كأس العالم 1998 والمحلية في مصر أيضًا ولم أكتف بمتابعتها عبر الشاشات بل دأبت على حضور مباريات فريقي المفضل من المدرجات حتى الآن، وهو الزمالك النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين.

ليس لدي فريق مفضل في أوروبا، أميل فقط إلى ميلان بسبب عشقي لنجوم مثل جورج وياه، كوستاكورتا، مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو، رونالدينيو وسيدورف، وهذا ما جعلني الأكثر استمتاعًا في متابعة مباريات الكلاسيكو التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة ومحايدًا أيضًا في النقاش حولهما.

رغم ذلك تظل لحظتي الأفضل هي لحظة فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلي من إنبي برأسية سيد عبد النعيم التي منحت الأبيض دوري 2002-2003 الملحمي، وكذلك لحظة الثأر الغالي لميلان من ليفربول في نهائي الأبطال 2007 بثنائية إنزاجي التاريخية.

حالفني التوفيق في العمل بين الموقعين الرياضيين الأهم في الشرق الأوسط كووورة و GOAL.COM، وهذا ما منحني خبرات ومعلومات ضخمة سواء عن الكرة العربية أو عن العالمية، وتشرفت بالانضمام إلى نقابة الصحفيين المصريين في 2022، كما تخصصت بكتابة محتوى رياضي لموقع كووورة يعتمد على محركات البحث (SEO).

تشكيلتي المفضلة عبر التاريخ، تضم: بوفون في حراسة المرمى، والدفاع: كافو، مالديني، بيكنباور، روبيرتو كارلوس، وفي الوسط: زيدان، إنييستا، ليونيل ميسي، وفي الهجوم: محمد صلاح، كريستيانو رونالدو، مارادونا.

نشرت خلال مسيرتي آلاف التقارير والتحقيقات والفيتشرات الرياضية في كووورة وGOAL.COM، وأبرزها:

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