مفاجآت ستغير بوصلة الأحداث .. الأهلي لن يلعب في دوري يلو!

ربما ستكون الأيام المقبلة سارة لجمهور الراقي بعد موسم كارثي

رغم أنه تتبقى أيام قليلة على انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى "دوري يلو" إلا أنه يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت، ستعيد الأهلي للعب في دوري المحترفين من جديد.

الأهلي هبط للمرة الأولى:

أواخر يونيو 2022، شهدت حدثًا يحدث لأول مرة في التاريخ بهبوط الراقي لدوري الدرجة الأولى بعد موسم كارثي من كافة النواحي.

الراقي اختتم موسم 2021-2022 من دوري المحترفين محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، ليحجز مقعده في دوري يلو، وسط ثورة عارمة مستمرة حتى الآن من قبل جماهيره.

لكن هذا الهبوط لم يغير في الأهلي من الداخل أي شيء، إذ لا يزال ماجد النفيعي متمسكًا بمنصبه كرئيسًا للنادي، ولا يزال موسى المحياني؛ مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم، رغم أن الجماهير طالبت برحيله أكثر من مرة، محملة إياه مسؤولية الاختيار الخاطئ للاعبين، بالإضافة إلى استمرار المدرب روبرت سيبولدي في مهمته.

"الأهلي لن يلعب في دوري يلو"

الموسم الجديد 2022-2023 من دوري يلو من المقرر أن ينطلق في 22 من أغسطس المقبل، قبل أسبوع كامل من انطلاق دوري المحترفين.

لكن حتى الآن يبدو أن الأيام لم تكشف عن كل تخبئه بعد، إذ أكد الصحفي عبد الرحمن الشعبي أن الراقي لن يلعب في دوري يلو بالموسم المقبل.

الصحفي خضير البراق؛ المهتم بتغطية دوري يلو، يرصد أحداث معسكر الأهلي الإعدادي المقام حاليًا في تركيا، وهنا أكد له الشعبي أن الأيام ستغير بوصلة الدوري ولن يشارك الراقي في هذه الدرجة.

وكتب الشعبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما راح يلعب في دوري يلو يا أبو هزاع، اليومين الجايه فيها أحداث كثير راح تغير بوصلة دوري يلو".

هل تتدخل وزارة الرياضة لإنقاذ الأهلي؟

مناشدات كثيرة من جمهور النادي الجداوي وُجهت لوزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، من أجل أن يتدخل لإنقاذ تاريخ الراقي من المشاركة في دوري يلو.

كذلك ناشدت الجماهير لحل مجلس إدارة ماجد النفيعي، لكن حتى وقتنا هذا تقف وزارة الرياضة صامتة، باستثناء موافقتها على اجتماع جمعية عمومية غير عادية للنادي خلال الأيام الماضية، ولا تزال تدرس المستندات المقدمة من الأعضاء الذهبيين المطالبين بحل مجلس النفيعي.

الجمهور الأهلاوي يأمل في أن تقرر الوزارة تطبيق قرار زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين من الموسم المقبل بدلًا من الانتظار للموسم الذي يليه، بحسب ما أُعلن سابقًا، كي لا يشارك فريقها في الدرجة الأولى.

لكن في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، وما إذا كانت وزارة الرياضة ستتخذ قرارات استثنائية من أجل الأهلي؟