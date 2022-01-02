مفاجأة وسبب غريب .. إيجالو خارج كأس أمم إفريقيا

فجر الإعلامي السعودي خالد الشنيف مفاجأة من العيار الثقيل حين أكد نقلًا عن مصادر في نادي الشباب عدم مشاركة أوديون إيجالو مع منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا.

البطولة القارية ستنطلق في الكاميرون بدءًا من 9 يناير الجاري وتتواصل حتى السادس من فبراير القادم، وستتسبب في غياب عديد النجوم الأفارقة عن أنديتهم في مختلف أنحاء العالم خلال تلك الفترة.

لماذا سيغيب إيجالو عن منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا؟

أوجستين إيجوافوين المدير الفني لمنتخب النسور كان قد أعلن قائمة اللاعبين المستدعين لكأس أمم إفريقيا وعلى رأسهم إيجالو المتألق مع الشباب في الدوري السعودي.

المهاجم النيجيري لعب مع الشباب أمام الأهلي يوم أمس في الجولة الـ15 من الدوري السعودي، وكان من المفترض أن تكون تلك آخر مبارياته قبل التوجه إلى القارة السمراء، لكن مصدر في النادي العاصمي أكد تواجد اللاعب في المباراة القادمة أمام أبها.

وأوضح المصدر أن سبب ذلك يعود لعدم وصول خطاب الاستدعاء الرسمي لإيجالو من الاتحاد النيجيري لكرة القدم، رغم بقاء أقل من 10 أيام على انطلاق كأس أمم إفريقيا.

الشنيف أوضح ذلك بقوله "مصدر خاص من الإدارة الشبابية أبلغنا أن إيجالو لن يذهب إلى كأس أمم إفريقيا، والسبب أنه لم يصلهم حتى الآن خطاب استدعاء اللاعب، واللوائح تقول أن خطاب الاستدعاء يجب أن يصل قبل انطلاق البطولة بأسبوعين، الخطاب لم يصل حتى الآن وبالتالي إيجالو سيتواجد مع الشباب أمام أبها".

كيف هو موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي؟

مذهل هي الكلمة المناسبة لوصف موسم إيجالو مع الشباب في الدوري السعودي، إذ خاض جميع مباريات الفريق الـ15 وأحرز خلالها 11 هدفًًا آخرهم هدفه الجميل والحاسم في مرمى الأهلي مساء أمس.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثانيًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد بفارق نقطة واحدة مع مباراة إضافية.

الشباب كان قد هزم الأهلي في مباراة مثيرة أقيمت في جدة يوم أمس وشهدت 7 أهداف، وقد تقدم الليوث بهدفين نظيفين ثم استطاع الأهلي قلب النتيجة لصالحه 3-2 لكن هدفي هتان باهبري وإيجالو صنعا ريمونتادا الشباب.

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