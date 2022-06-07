مفاجأة .. ميسي يحقق بطولة جديدة مع الأرجنتين دون أن يعلم!

ميسي يواصل كتابة تاريخه الدولي مع الأرجنتين دون أن يعلم..

في حادثة غريبة من نوعها، توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة جديدة لكنه لم يستطع الاحتفال بها داخل أرض الملعب.

حيث استطاع ميسي أن يحسم لقاء منتخب بلاده ضد إستونيا بعد تسجيله لخماسية مذهلة في شباك الخصم، وخرج رفقة زملائه خارج الملعب.

ليكتشف بعد ذلك أن منتخبه قد تحصل على بطولة جديدة من قبل اتحاد الكرة بدولة إستونيا، خاصة بالمباراة التي انتهت.

ماذا حدث؟

أحضر منتخب الأرجنتين كأسًا من جولته في أوروبا لم تكن بالحسبان، فبعد الفوز على إيطاليا بثنائية والحصول على لقب "فيناليسيما" شارك الفريق الأمريكي الجنوبي في مواجهة ضد إستونيا.

وبعد الفوز بخماسية نظيفة، أرسل اتحاد الكرة مدرب الفريق لكي يعطي الأرجنتين الكأس المجهولة وتم منح اللقب للاعب بابو جوميز.

وتقرر منح هذه الكأس لأنه كما هو موضح في إستونيا، كان بطل كأس أمريكا الجنوبية يواجه الفائز بكأس البلطيق، والمنتصر من هذا اللقاء يحصل على اللقب.

ماذا عن فترة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني؟

يمر ميسي حاليًا بأفضل فترة له مع المنتخب الأرجنتيني بعد التشكيك في قدراته من قبل البعض بسبب عدم تحقيق البطولات.

لكنه استطاع الحصول على كوبا أمريكا في عام 2021، كما أضاف لقبه الثاني مع المنتخب الأول بعد نيل بطولة فيناليسيما بعد الانتصار على إيطاليا.

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