مفاجأة .. مورينيو حاول العودة لإنتر، ورد صادم من ماروتا!

كواليس جديدة تكشف عن محاولة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، للعودة إلى صفوف ناديه السابق إنتر ولكنها لم تتوج بالنجاح.

وسبق لمورينيو العمل بالنادي الإيطالي في الفترة من يوليو 2008 وحتى يونيو 2010، حيث رحل إلى ريال مدريد بعد تحقيقه الثلاثية التاريخية للفريق.

وبعد مرور السنوات وتخبط الأحوال بالبرتغالي، قرر العودة مرة أخرى لإنتر لتكون المفاجأة برفض إدارة النادي هذا الأمر.

كيف حاول مورينيو العودة إلى إنتر؟

قالت صحيفة "توتوسبورت" إن الأمر بدأ بعد إقالته من مانشستر يونايتد في 18 ديسمبر 2018، حيث بعث ببعض الإشارات إلى النادي الإيطالي بتلك الفترة.

Jose Mourinho visited a local children's hospital in Rome today.



One of football's good guys, even if he won't admit it 🙌 pic.twitter.com/fEX7Jb5KU6 — GOAL (@goal) April 19, 2022

وكان من المفهوم وقتها أن إنتر يبحث عن مدرب جديد، لأن لوتشيانو سباليتي تقرر رحيله عن تدريب الفريق بنهاية نفس الموسم.

وأوضحت الصحيفة أنه قد قام إنتر بالتفكير أيضًا بعودة مورينيو، ولكن بيبي ماروتا الذي وصل إلى إنتر في ديسمبر 2018 أغلق الباب أمام تلك الفكرة على الفور.

لماذا رفض ماروتا عودة البرتغالي؟

مدير قطاع الكرة وقتها في إنتر لم يرحب بقدوم مورينيو مرة أخرى، حيث كان يصب كامل تركيزه على التعاقد مع أنطونيو كونتي.

وبالفعل جاء كونتي بدلًا منه سباليتي، ليقود إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل في موسم 2020/2021 لينهي سيطرة يوفنتوس الطويلة على اللقب.

وأما بالنسبة لمورينيو فقد اتجه إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى من خلال توتنهام، ولكنه لم ينجح ليعود إلى إيطاليا ولكن من بوابة روما.

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