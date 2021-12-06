مفاجأة من قطر .. قرار استثنائي لمباراة مصر والجزائر

فاجأت اللجنة المحلية القطرية المنظمة لبطولة كأس العرب قطر 2021، جمهور منتخبي مصر والجزائر، بمفاجأة خاصة، قبل 24 من مواجهة الفريقين.

الأراضي القطرية تستضيف النسخة العاشرة من البطولة العربية للمنتخبات، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تجهيزًا لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة بمحاربي الصحراء، في تمام الساعة العاشرة مساء غدًا الثلاثاء بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وقررت اللجنة المنظمة طرح تذاكر إضافية على غير العادة، لهذه المباراة، للسماح لعدد أكبر من الجمهور بالاستمتاع بإحدى المباريات الكبيرة بالبطولة.



الفراعنة ومحاربو الصحراء حسما تأهلهما بالفعل للدور المقبل، إذ يتساوى كلا المنتخبين في النقاط بست نقاط لكل منهما، فيما لم يحصد منتخبا لبنان والسودان أي نقاط، بالمجموعة الرابعة.



لكن الفائز من مصر والجزائر بالغد سيصعد أول المجموعة ليواجه ثاني المجموعة الثالثة التي تضم المغرب، الأردن، السعودية وفلسطين، فيما يلاقي الوصيف، متصدر المجموعة الثالثة.

وكانت الجزائر قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز أمام السودان برباعية نظيفة، ثم انتصرت بصعوبة أمام لبنان بثنائية نظيفة.

أما مصر فقد افتتحت مشوارها بالفوز أمام لبنان بهدف نظيف، ثم أمام السودان بخماسية نظيفة.