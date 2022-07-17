مفاجأة من العيار الثقيل .. قانوني يكشف تغيير اللوائح من أجل الهلال في قضية كنو

أحمد الأمير يؤكد أن التعديلات تمت بعد تقديم الهلال لاستئنافه أمام مركز التحكيم

فجر أحمد الأمير؛ الخبير في القانون الرياضي الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية نادي النصر السعودي ضد جاره الهلال ولاعب وسطه محمد كنو، بشأن تغيير اللوائح لصالح الزعيم.

إلى أين وصلت قضية كنو؟

القضية تفجرت في الميركاتو الشتوي الماضي..

البداية كانت عندما حاول الأزرق تجديد عقد كنو قبل أشهر من يناير، لكن وقع اختلاف بين الطرفين حول الأمور المالية، ليدخل اللاعب الفترة الحرة دون تجديد عقده.

هنا نجح النصر في الحصول على توقيع لاعب وسط الزعيم، لكن دون الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، ليتفاجأ بعدها بإعلان الهلال رسميًا تجديد عقد كنو.

قدم بعدها العالمي شكواه على الجهات المسؤولة، لتقرر غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إنصافه، وإصدار ثلاث قرارات ضد الزعيم ولاعبه في ليلة عيد الفطر المبارك الماضي.

بداية مايو 2022 كان إصدار القرارات، إذ تقرر إيقاف كنو أربعة أشهر، حرمان الهلال من التعاقدات لفترتي انتقالات، بجانب إلزام اللاعب وناديه بدفع 27 مليون ريال للنصر.

هذه القرارات كانت قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم، وهي الخطوة التي اتخذها الهلال بالفعل، لكن حتى الآن لم يصدر المركز قراراته بعد.

ما هي مفاجأة أحمد الأمير؟

الهلال حاول اتخاذ التدابير الوقتية من أجل تعطيل العقوبات الصادرة عليه، لكن مركز التحكيم رفض طلبه.

اتخاذ التدابير الوقتية يقوم عدة شروط منها أن يخشى وقوع ضرر في حال عدم اتخاذ التدابير الوقتية، دون إعلان رسمي عن التعديل، وهو البند الذي يزعم الأمير أنه تم تعديله من أجل الزعيم.

الخبير القانوني أوضح أن هذا البند تغير ليصبح أن يخشى فوات الوقت بدلًا من أن يخشى وقوع ضرر، مؤكدًا أن هذا التغيير تم بعدما قرر الهلال تقديم استئنافه على قرارات غرفة فض المنازعات، وتحديدًا في 12 مايو 2022.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لماذا قام مركز التحكيم بتغيير النص القانوني للمادة ٢٩ والخاصة بالتدبير والوقتي واضاف نص غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الاخرى في هذا الوقت بالذات ؟، اضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانوني لانه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر !.

"نفاذ وسريان هذا الشرط القانوني التدبير الوقتي من الواجب أن لا ينفذ على أي قضية منظورة حالياً لدى مركز التحكيم، ولابد من اعادة نشر اللائحة وتعديل صياغة المادة ٢٩ من القواعد الاجرائية بسبب تكرارها وعدم قانونيتها".

وأضاف: "ما الفرق بين وقوع الضرر الذي لا يعوض وفوات الاوان؛ يقع الضرر بحال تم رفض التعليق وكسب المستأنف القضية في نهاية الامر؛ وكان لرفض تعليق العقوبة ضرر وقع على النادي كخسارة مباراة نهائية أو بطولة بسبب عدم تمكنه من تسجيل لاعبين جدد بسبب صدور القرار بعد انتهاء البطولة، اما بخصوص اشتراط فوات الاوان فذلك يعني ان تنتهي مهلة زمنية معينة او ان يتم لعب مباراة معينة يمكن أن يستفيد منها النادي قبل صدور القرار؛ وبالتالي لم تقيد بصياغتها في قواعد المركز باشتراط وقوع الضرر وبالتالي تعني الموافقة على أي طلب تعليق يختص بمهلة زمنية وذلك خطأ".

وعقب تفجير الأمير لهذه القضية، تفاعل عدد كبير من الإعلاميين معه، منددين بتعديل اللوائح من أجل خدمة الهلال في القضية، حتى تصدر وسم "مركز التحكيم ينتهك القانون" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

#مركز_التحكيم



1️⃣



- لماذا قام @SSAC_SA بتغيير النص القانوني للمادة ٢٩ والخاصة بالتدبير والوقتي واضاف نص غير قانوني وقام بتكرار الاشتراطات الاخرى في هذا الوقت بالذات ؟



- اضافة اشتراط أن يخشى فوات الوقت، عمل ليس قانوني لانه متضمن في نص أن يخشى وقوع الضرر !



- pic.twitter.com/kqlYzkYE4P — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) July 17, 2022

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