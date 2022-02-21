مفاجأة .. مفاوضات ريال مدريد وراموس انهارت بسبب بيكيه

أثارت التسريبات التي كشفها الصحفي الإسباني لويس كانوت عن فاتورة الأجور المرتفعة في نادي برشلونة موجة من الغضب العارم.

وكان كانوت أكد أن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه هو صاحب الأجر الأعلى من بين لاعبي برشلونة بحصوله على 28 مليون يورو سنويًا قبل أن يوافق على خفض راتبه هذا الصيف وحصل على مكافأة ولاء.

الغضب لم يتوقف عند الجماهير فقط بل وصل إلى لاعبين الفرق الأخرى التي ترى أن ما يتقاضاه جيرارد مبالغ فيه مقارنةً لما يتحصلوا عليه.

من هم اللاعبين؟

بحسب ما كشفت صحيفة "سبورت" فإن قائد ريال مدريد السابق كان يتقاضى مع النادي الملكي أقل مما يتحصل عليه بيكيه.

راموس شعر بالغضب بعدما علم أنّ لسنوات عديدة كان يتقاضى جيرارد أكثر منه على الرغم من مكانة راموس في الفريق الأبيض وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار المفاوضات بينه وبين ريال مدريد في المراحل الأخيرة قبل رحيله.

من هم الأعلى أجرًا في برشلونة وفقًا لكانوت؟

أكد الصحفي الإسباني أن المدافع المخضرم جيرارد بيكيه هو صاحب الأجر الأعلى من بين لاعبي برشلونة بحصوله على 28 مليون يورو سنويًا، حيث وافق على خفض راتبه هذا الصيف وحصل على مكافأة ولاء.

ويأتي في المركز الثاني لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس بـ23 مليون يورو، ومن بعده جوردي ألبا 20 مليون يورو في الموسم.

وبالمركز الرابع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي 20 مليون يورو، فيليب كوتينيو المعار حديثًا لأستون فيلا 16 مليون يورو، تير شتيجن 14 مليون يورو.

وأخيرًا يأتي الثنائي المهدد بالرحيل الصيف القادم عثمان ديمبيلي وسيرجي روبيرتو، حيث يتقاضى كل منهما 12 مليون يورو سنويًا.

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