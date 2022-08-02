مفاجأة مدوية .. كورونادو مفتاح بريجوفيتش لكسب قضيته ضد الاتحاد

يبدو أن الاتحاد لن ينجح في تسجيل لاعبيه الجدد

يبدو أنه ورغم تعاقد الاتحاد السعودي مع لاعب الوسط المصري طارق حامد، وسعيه لضم صفقات جديدة أخرى خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أنه لن ينجح في تسجيل أي لاعب جديد يضمه.

بريجوفيتش يوقف صفقات الاتحاد:

في يوليو الماضي، تم الكشف عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع العميد من قيد صفقات جديدة إلا بعد تسديد مليون و800 ألف يورو للاعبه السابق الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وكان اللاعب قد رحل عن العميد في أكتوبر 2021، بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، في ظل عدم تقديمه أداء مقنع للجهاز الفني والجماهير.

وبلغت قيمة فسخ العقد وقتها 30 مليون ريال، وهو ما خاطبت إدارة الاتحاد، وزارة الرياضة من أجل تحمل هذه التكلفة.

ما دخل كورونادو في القضية؟

الخبير القانوني أحمد الشيخي كشف عن المزيد حول هذه القضية، مؤكدًا أن بريجوفيتش طالب في جلسة الاستماع أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، بالحصول على مزيد من الأموال في قضية أخرى بخلاف فسخ العقد.

وأشار الشيخي إلى أن المهاجم الصربي طالب كاس بالإطلاع على ملف تعاقد الاتحاد مع البرازيلي إيجور كورونادو، مدعيًا أنه تم التعاقد معه مقابل 45 مليون.

وكتب الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خاص: ما زال الاتحاد ممنوعًا من التسجيل بسبب بريجوفيتش، بجلسة CAS: طلب اللاعب مستندات تخص "كورنادو"، حيث ادّعى أن البرازيلي انتقل للاتحاد بمبلغ قياسي تجاوز ٤٥ مليون".

وأضاف: "بريجوفتش يطالب النادي بمبلغ كبير جداً بقضية أخرى سنوافيكم بتفاصيلها قريباً، بالتوفيق للاتحاد وكل الأندية".