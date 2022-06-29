مفاجأة مدوية .. رئيس سانتوس يؤكد بدء محاولة استعادة نيمار!

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان يبدو معقدًا، وسط اهتمام كبير من عدة أندية بضمه.

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يقترب أكثر نحو مغادرة ملعب "حديقة الأمراء" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، توقعت وسائل الإعلام الفرنسية أن نيمار سيغادر باريس سان جيرمان خلال الصيف الحالي.

وأشارت التقارير إلى أن كيليان مبابي هو الذي يقود النموذج الجديد للنادي، وليس لديه وقت للعمل مع لاعبين غير المنضبطين، وبالتالي فإن استمرار نيمار حاليًا محل شك كبير.

وعلى جانب آخر، فقد ذكرت صحيفة "El Pais" الإسبانية أن باريس سان جيرمان اقترح على والد نيمار محاولة التوصل إلى نوع من الاتفاق.

وسيعمل الطرفان معًا لإيجاد وجهة مناسبة للاعب، ولم يتم رفض فكرة إرساله على سبيل الإعارة، وأن يقوم باريس سان جيرمان بدفع راتبه.

وبسبب هذا الموقف، ظهر أندريس رويدا، رئيس نادي سانتوس البرازيلي، معبرًا عن اهتمام ناديه باستعادة نيمار.

وقال رئيس سانتوس في تعليقات لصحيفة "A Tribuna" البرازيلية: "الاعتقاد أو التفكير في أننا لن نفعل شيئًا حيال نيمار ساذج للغاية، لكن الصحافة ليست مكانًا نتحدث فيه عن ذلك، هناك طرق أخرى للقيام بالأمور".

وأضاف: "هنا للأسف لا يمكننا التعليق على الكثير، لدينا استراتيجية، مع مجلس الإدارة لدينا بعض الأفكار حول الأمر".

ويبدو أن النادي البرازيلي متحمس جدًا لإمكانية عودة نيمار في خضم الصعوبات التي يواجهها في باريس سان جيرمان.

ومع ذلك، يبدو أن الأندية الإنجليزية تستعد للتحرك والحصول على توقيع النجم البرازيلي، وعلى رأسها نيوكاسل يونايتد.

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