مفاجأة مدوية تدفع برشلونة لليأس من ديمبيلي

عادت الأمور إلى التعثر من جديد، في ملف بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي مع برشلونة وتجديد عقده مع النادي.

وينتهي عقد اللاعب في يونيو المقبل، وسط توقف تام للمحادثات بين الطرفين، رغم تحسن العلاقة مع النادي وتألقه الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

ويشير الوضع الحالي إلى أن ديمبيلي لن يستمر مع برشلونة، بل هناك مفاجأة كشفت عنها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ما هو موقف برشلونة؟

قالت الصحيفة إن برشلونة لم يفتح خطوط المفاوضات مع اللاعب أو وكيله موسى سيسوكو حتى الآن، وينتظر أن يتحرك اللاعب لحسم موقفه.

وأوضحت أن برشلونة يريد من ديمبيلي التعليق على العرض الذي قدم له في يناير الماضي وتم سحبه، وهو ما لم يفعله الفرنسي حتى الآن.

وتؤمن إدارة برشلونة بنسبة 99% أن اللاعب لم يعلق على العرض، لأنه اتفق بالفعل على التوقيع مع نادٍ آخر الصيف القادم بالمجان مقابل مكافأة انتقال ضخمة.

ويتمسك النادي الكتالوني بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، ولكن بشرط أن يعود اللاعب للتعليق على عرض النادي المعروف بالفعل.

ماذا عن معسكر اللاعب؟

أكدت "موندو ديبورتيفو" أن ديمبيلي ووكيل أعماله يصران على أنه لم يوقع مع أي شخص حتى الآن، رغم الأنباء المتزايدة حول اتفاقه مع برشلونة.

وأشارت إلى أن الفرنسي لا يمانع التحدث مع النادي الكتالوني في حالة وجود اتصالات جديدة خلال الفترة القادمة.

وعلى الجانب الآخر قرر تشافي وضع خطة بديلة، باستهداف رافينيا جناح ليدز يونايتد تمهيدًا للرحيل المحتمل لديمبيلي.

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