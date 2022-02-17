مفاجأة مدوية .. بوجبا لا يمانع الانتقال إلى عملاق إنجلترا

يبدو أن مستقبل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيأخذ تغييرًا دراميًا خلال الفترة المقبلة.

بوجبا سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم، ويمكنه أن يترك "أولد ترافورد" بدون مقابل في يونيو المقبل.

جهود مانشستر يونايتد المتواصلة لتجديد عقد بوجبا يقابلها رفض تام حتى الآن، مما يعني أن أغلى لاعب في تاريخ "الشياطين الحمر" قد يرحل بالمجان مرة أخرى.

ما هي الأندية المرتبطة بضم بوجبا؟

بوجبا ارتبط بعدد من الأندية، مثل باريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان يعد حاليًا هو الأقرب للتعاقد مع بول بوجبا.

ما هو الجديد في قضية بوجبا؟

يبدو أن هناك ناديًا إنجليزيًا قد دخل على خط التعاقد مع الدولي الفرنسي.

وحسب صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية، فإن بوجبا منفتح على فكرة الانتقال إلى أحد الأندية داخل الدوري الإنجليزي.

وبالطبع يوجد عدد قليل من الأندية الإنجليزية التي يمكنها أن تتناسب مع متطلبات أجبر بوجبا الهائلة، والتي تقترب من 350 ألف يورو أسبوعيًا.

وعلى هذا النحو، فإن الصحيفة الإنجليزية تدعي أن انتقال بوجبا إلى تشيلسي بالتحديد يبدو هو الأرجح.

الصحيفة تشير إلى أن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا قد تحدث إلى تشيلسي في الماضي بشأن انتقال بوجبا إلى "ستامفورد بريدج".

ومع ذلك، لا يزال هناك أيضًا احتمال أن يستمر بوجبا في مدينة مانشستر، لكن بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

وستكون هذه الخطوة مثيرة للجدل، على الرغم من أنها لن تكون المرة الأولى، نظرًا لأن الأرجنتيني كارلوس تيفيز قام بالأمر نفسه في صيف 2009.

اقرأ أيضًا ..

الأصعب والأفضل .. نابولي اختبار تشافي الحقيقي في برشلونة

مبابي يتراجع عن فكرة ريال مدريد وليفربول السبب

هدف مداواة الجراح للملك المصري.. ردود الأفعال على صلاح أمام إنتر

