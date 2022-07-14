مفاجأة .. ماشاريبوف يرحل عن النصر!

أنباء تشير إلى رحيل اللاعب نحو الإمارات

أشارت أنباء قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى انتقال جلال الدين ماشاريبوف إلى صفوف شباب الأهلي قادماً من النصر خلال الانتقالات الصيفية.

اللاعب الأوزبكي سبق له اللعب مع شباب الأهلي في تجربة ناجحة بموسم 2020-2021 ولكن على سبيل الإعارة، ولكن عاد بعدها لناديه الأصلي.

ماذا قالت التقارير بخصوص مستقبل لاعب النصر؟

صحيفة "الاتحاد" كانت وراء الخبر بأن شباب الأهلي الإماراتي نجح في حسم صفقة انضمام ماشاريبوف لصفوفه قادماً من النصر.

وقال التقرير إن الفريق الإماراتي يحاول بالفعل ضم اللاعب منذ فترته معه على سبيل الإعارة، ولكن لم تكلل محاولاته بالنجاح إلا الآن.

وذكرت تقارير أن اللاعب سيوقع عقداً لمدة ثلاث سنوات مع فريقه الجديد، وذلك بعد إتمام الاتفاق الشخصي.

وأوضحت "دبي الرياضية" أن اللاعب الأوزبكي لا يدخل في حسابات مدرب النصر الجديد رودي جارسيا، والذي وافق على رحيله.

ماشاريبوف، 28 عاماً، لعب الموسم الماضي 26 مباراة مع النصر بالدوري، وسجل هدفين وصنع خمسة أهداف.

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