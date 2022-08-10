مفاجأة.. كيسييه وكريستنسن قد يرحلان عن برشلونة!

جماهير البلوجرانا قد تتلقى صدمة قوية!

وسط حالة عدم اليقين التي يواجهها برشلونة من الناحية الاقتصادية، ورغم الجهود التي يبذلها رئيسه جوان لابورتا من أجل تسجيل صفقاته الصيفية، يبدو أن تلك الصفقات لم تفوت الفرصة لتأمين نفسها بالشكل الكافي.

ففي ظل عدم قدرة برشلونة إلى الآن على تسجيل صفقاته الصيفية، يبدو مستقبل بعض هذه الأسماء في مهب الريح، ولكن البنود الموضوعة في عقود هؤلاء اللاعبين تضمن حقوقهم بالشكل المتاح.

أحد مظاهر هذه الضمانات هو بند مشترك ظهر في عقدي أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه، تحدثت عنه شبكة "إي إس بي إن".

هذا البند يقضي بضمان رحيل اللاعبين مجانًا عن برشلونة إذا لم ينجح النادي الكتالوني في تسجيلهما قبل مباراة رايو فاييكانو الافتتاحية بالدوري الإسباني، والمقررة في الـ 13 من أغسطس الجاري.

قبل 3 أيام من موعد انطلاق الموسم الكروي بالنسبة لبرشلونة، يبدو النادي الكتالوني مهددًا بخطوة من هذا النوع.

لذلك يطمح جوان لابورتا رئيس برشلونة في إبرام صفقة بيع كبرى لأحد لاعبيه، والمرشح الأكبر هو فرينكي دي يونج المرتبط بتشيلسي ومانشستر يونايتد، أو ممفيس ديباي الذي يقترب من يوفنتوس بدوره.

برشلونة يحتاج حدود 40 مليون يورو كفائض واردات من مداخيله كي يتمكن من تسجيل صفقاته الصيفية كاملة وبأريحية، وكذلك لاعبيه الذين جدد عقودهم بالفعل في الميركاتو.