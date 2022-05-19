مفاجأة .. كنو قد يشارك مع الهلال بنهائي كأس الملك!

كشف الإعلامي عبد العزيز الزلال، عن مفاجأة بشأن محمد كنو لاعب وسط فريق نادي الهلال، وإمكانية مشاركته في مباراة فريقه أمام الفيحاء، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال على موعد مع نادي الفيحاء في نهائي كأس الملك، مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، باللقاء الذي سيحضره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

ما هي آخر تطورات قضية محمد كنو؟

في ليلة عيد الفطر المبارك، أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها في شكوى النصر ضد الهلال وكنو.

كنو كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم.

لكن بعدها بأيام، قرر تجديد عقده مع الأزرق، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

غرفة فض المنازعات قررت على خلفية هذه الأزمة، إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، حرمان الزعيم من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي.

وأصدرت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، بيانًا رسميًا، في أول تعليق لها على الأزمة، واصفة القرارات بالمجحفة، ومقررة الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ما هو موقف كنو من نهائي كأس الملك؟

الزلال قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "محمد كنو قد يشارك أمام الفيحاء، لأنه قد يتم إصدار القرار عصرًا برفع الإيقاف عنه ويصبح جاهزًا للعب في المباراة النهائية لكأس الملك".

وتابع: "سبق وأن حدثت للاعب ساندرو إيمانويل لاعب الفتح، وتم استئناف القرار وتم تعليق العقوبة ولعب أمام الهلال، وخسر فريقه أمام الهلال وحقق الأخير لقب الدوري".

وواصل: "لو كان تعادل الهلال في تلك المواجهة لحقق الأهلي البطولة، ولكن لم نسمع ضجيج أو جمهور الهلال يتحدث عن الظلم أو أي شيء".

واختتم عبد العزيز الزلال تصريحاته قائلًا: "لكن القانون يقول أن العقوبة الموقعة على محمد كنو قد يتم تعليقها في أي وقت ويلعب، وقد لا يلعب أمام الفيحاء أو الاتحاد أيضًا".

🗣 عبدالعزيز الزلال:

من الممكن أن يتم تعليق عقوبة إيقاف كنو قبل النهائي ويلعب ..

الحصاد الرياضي ...

@alzallal2 pic.twitter.com/FzFoO10ck6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 18, 2022

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